ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਪਾਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ
Published : May 15, 2026 at 1:25 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 64.22 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 75,334.50 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 50 1.55 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 23,688.05 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 94.77 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 97.77 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 87.67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90.67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਹੋਰ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 108.74 ਰੁਪਏ (+3.29), ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 103.67 ਰੁਪਏ (+2.83) ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 106.68 ਰੁਪਏ (+3.14) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 93.14 ਰੁਪਏ (+3.11), 95.13 ਰੁਪਏ (+3.11) ਅਤੇ 95.25 ਰੁਪਏ (+2.86) ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹਨ। ਸੈਕਟਰਲ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਫਟੀ ਆਈਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 1.27% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਫਟੀ ਆਟੋ 0.93% ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਫਾਰਮਾ 0.30% 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿਫਟੀ ਪੀਐਸਯੂ ਬੈਂਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0.55% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਨਿਫਟੀ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.46% ਅਤੇ 0.25% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 1.10% ਵਧ ਕੇ USD 106.89 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। WTI ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵੀ 1.22% ਵਧ ਕੇ USD 102.41 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ CFD ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 0.79% ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ USD 4,614.28 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਰਾਤ ਭਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਰਹੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਔਸਤ 50,000 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ S&P 500 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 7,500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
