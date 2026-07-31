ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਰਹੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ 78,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ
ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : July 31, 2026 at 12:19 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। BSE-30 ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 77,998 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 78,069 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
NSE ਨਿਫਟੀ 50 ਵੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, 44 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 24,361 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਰਵ, ਸਨ ਫਾਰਮਾ, ਸਟਾਰ ਸੀਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਗੇਲ, ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਰੇਮੰਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
IT ਸਟਾਕ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਏ
ਸੈਕਟਰਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ, ਨਿਫਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸ-ਬੈਂਕ ਲਗਭਗ 1% ਵਧ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਫਟੀ ਫਾਰਮਾ, ਨਿਫਟੀ ਆਟੋ, ਨਿਫਟੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਨਿਫਟੀ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ PSU ਬੈਂਕ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ 0.8% ਵਧੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, IT ਸਟਾਕ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਫਟੀ IT 3% ਡਿੱਗ ਗਿਆ।ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਸਮੈਲ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ 1.41% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਵਿੱਚ 0.17% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲੋਬਲ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਕ ਤਿਮਾਹੀ ਕਮਾਈ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੋਸਪੀ ਸਟਾਕ - ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਐਸਕੇ ਹਾਇਨਿਕਸ - ਜੋ ਕਿ ਕੋਸਪੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਦਾ 52% ਹਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ $88 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ।