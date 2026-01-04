ETV Bharat / business

ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ 7,608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇਖੀ।

ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ (Ians)
Published : January 4, 2026 at 5:23 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਨੇ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, FPIs ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ₹7,608 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ FPIs ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ₹1.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

2025 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ FPI ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਮੁਦਰਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਤਣਾਅ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕੀ 2026 ਵਿੱਚ FPI ਭਾਵਨਾ ਬਦਲੇਗੀ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਓਜੀਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵੀਕੇ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਐਫਪੀਆਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਸੁਧਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ

ਏਂਜਲ ਵਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵਕਾਰ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣਕਰਨ, ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਗਲੋਬਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਅਤੇ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਐਫਪੀਆਈ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਹੁਣ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ

NSDL ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, FPIs ਨੇ 1 ਅਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ₹7,608 ਕਰੋੜ ਕਢਵਾਏ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ FPIs ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਵੀ 2026 ਵਿੱਚ FPI ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

