ETV Bharat / business

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਸੈਂਸੈਕਸ 218 ਅੰਕ ਵਧਿਆ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਸੈਕਸ 218.44 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 85,450.36 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 69.4 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 26,137.55 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

STOCK MARKET
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਸੈਂਸੈਕਸ 218 ਅੰਕ ਵਧਿਆ (Symbolic picture,Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : November 24, 2025 at 12:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ । ਸੈਂਸੈਕਸ 218.44 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 85,450.36 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ; ਨਿਫਟੀ 69.4 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 26,137.55 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 49 ਪੈਸੇ ਵਧ ਕੇ 89.17 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 218.44 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 85,450.36 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 50 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 69.4 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 26,137.55 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਸੈਂਸੈਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਈਟਰਨਲ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਪਛੜ ਗਏ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੋਸਪੀ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦਾ ਐਸਐਸਈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ।

ਮਹਿਤਾ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਪੀ (ਖੋਜ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤਪਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਏਆਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਚਕਾਂਕ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਭਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਏਆਈ ਰਿਕਵਰੀ, ਸੰਭਾਵੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 0.25% ਤੱਕ ਘਟਣਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਫੈੱਡ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 1,766.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ 3,161.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦੇ। ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 0.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 62.50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 400.76 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 85,231.92 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਨਿਫਟੀ 124 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 26,068.15 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਰੁਪਿਆ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 49 ਪੈਸੇ ਵਧ ਕੇ 89.17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਫਾਰੇਕਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਦਖਲ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 89.46 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 89.17 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ 49 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਬੈਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 98 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 89.66 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ 98 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 89.66 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 99 ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੰਗਲ-ਡੇਅ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਨਰੈਕਸ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭੰਸਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ 90 ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ (ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ) ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।" (Input-PTI)


ਸੈਂਸੈਕਸ 285 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਿਫਟੀ 83 ਅੰਕ ਵਧਿਆ,ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ

ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ

TAGGED:

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ
SENSEX
ਨਿਫਟੀ
STOCK MARKET

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਧਿਆਨ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.