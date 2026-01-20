ETV Bharat / business

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਪਿਆ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 91 ਤੋਂ ਪਾਰ

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਰੁਪਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 91 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ ਨੇ 91 ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਰੁਪਿਆ 90.93 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ 90.90 ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ 91.01 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਪਿਆ 12 ਪੈਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ 90.90 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਇੰਟਰਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 91.14 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ 90.93 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ "ਸੰਪੂਰਨ ਤੂਫਾਨ" ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਾ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਿਨਰੇਕਸ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭੰਸਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ₹29,315 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਆਉਟਲੁੱਕ

ਸੀਆਰ ਫਾਰੇਕਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਪਾਬਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਿਆ 91.07 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 91.70 ਤੋਂ 92.00 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ 90.30-90.50 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

