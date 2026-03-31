ਹੁਣ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
Published : March 31, 2026 at 2:46 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ: ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਘਰ, ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ) ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਜਮਾ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ: ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ 50,000 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਖ਼ਤ: ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਨਵਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਈ-ਪੈਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਪਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
