ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ! 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਚਤ, ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹੱਲ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਮਰ, ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
Published : July 21, 2026 at 9:22 PM IST
India Plastic Banknotes: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਫਟਣ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਮਰ, ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਛਾਪਦਾ ਹੈ?
ਆਰਥਿਕ ਮੰਗ, GDP ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਿੰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 12,064.54 ਮਿਲੀਅਨ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਛਪਾਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੋਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ RBI ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਨਾਸਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੇਵਾਸ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮੈਸੂਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਸਲਬੋਨੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ RBI ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ BRBNMPL ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹2 ਤੋਂ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਲਈ, RBI ਸਾਲਾਨਾ GDP ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ
ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਆਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਸਿੱਕੇ ਐਕਟ 2011 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਕਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਆਮ ਲੱਕੜ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ 100% ਸੂਤੀ ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੁਕਣ, ਨਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਫਟਣ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਇਸਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ₹6,373 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀ ਨੋਟ ਛਪਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ₹10 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹0.96, ₹20 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹0.95, ₹50 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1.13, ₹100 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1.77, ₹200 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2.37, ਅਤੇ ₹500 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2.29 ਤੋਂ ₹2.57 ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ?
ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨੋਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ₹5 ਦੇ ਨੋਟ) ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ₹10 ਦਾ ਨੋਟ "ਗੰਦਾ" ਜਾਂ ਘਿਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹100 ਦਾ ਨੋਟ ਲਗਭਗ 3-4 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਲਗਭਗ 5-7 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਰਾਬ, ਘਿਸੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ?
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ 'ਤੇ RBI ਦਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ ₹5,101 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ FY2025 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ, FY2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹6,373 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸੀ। FY25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23.8 ਬਿਲੀਅਨ ਨੋਟ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਯੋਜਨਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ₹10 ਅਤੇ ₹20 ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨੋਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ₹10 ਅਤੇ ₹20 ਦੇ ਨੋਟ, ਅਕਸਰ ਹੱਥ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।
ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਸਮਰੱਥ
ਪੋਲੀਮਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਹੀ, ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟ ਘੱਟ ਨਮੀ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ, ਹੰਝੂਆਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ
ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਨਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਨੋਟ 2 ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣਗੇ?
ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟ ਰਵਾਇਤੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, RBI ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਮਰ ਬੈਂਕ ਨੋਟ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਪੋਲੀਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬਰੂਨੇਈ, ਪਾਪੁਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ, ਮਾਲਦੀਵ, ਮੌਰੀਤਾਨੀਆ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਵਾਨੂਆਟੂ, ਪੂਰਬੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਮਰ 1-ਰਿਆਲ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ
2012 ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ: ਕੋਚੀ, ਮੈਸੂਰ, ਜੈਪੁਰ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਪਲਾਸਟਿਕ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੇਸ਼ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।