300 ਬਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ, 4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੋਨਾ... ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਗਰੀਬ ?

ਤੇਲ ਸੋਨਾ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ

VENEZUELA OIL RESERVES
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (ians)
Published : January 6, 2026 at 6:59 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਕੋਲ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਗਲੋਬਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ।

ਭਾਰੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਚਿਪਚਿਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਯੂਐਸ ਐਨਰਜੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (EIA) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 0.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 0.9 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ

ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ 2016 ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ, ਤਾਂਬਾ, ਨਿੱਕਲ, ਜ਼ਿੰਕ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੰਡਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 12,000 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ

ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਾਕਸਾਈਟ (ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਧਾਤ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਗੈਰ-ਧਾਤੂ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਗਭਗ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ?

ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

