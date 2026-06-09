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ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ

ਰੇਲਵੇ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।

RAILONE APP FEATURES
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 9, 2026 at 12:57 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਤਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (PRS) ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1986 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਨਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਿਸਟਮ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 88% ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਵੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਰ ਕਰੈਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ।

'ਰੇਲਵਨ' ਐਪ ਦਾ ਉਭਾਰ

ਨਵਾਂ 'ਰੇਲਵਨ' ਐਪ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 35 ਮਿਲੀਅਨ (3.5 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਐਪ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਵ ਰੇਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕੋਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 929,000 ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 720,000 ਜਨਰਲ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ 209,000 ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਟਿਕਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਟਿਕਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦੀ 'ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ' ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਏਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 53% ਸੀ, ਹੁਣ 94% ਤੱਕ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।

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RAILWAY PRS SYSTEM CHANGE
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ਰੇਲਵੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
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