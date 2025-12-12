ਕੀ ਨਵੇਂ 'ਲੇਬਰ ਕੋਡ' ਤਹਿਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਇਨ-ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ PF ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ 15000 ਰੁਪਏ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ 'ਲੇਬਰ ਕੋਡ' ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਜੇਕਰ PF ਕਟੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। PF ਕਟੌਤੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਯੋਗਦਾਨ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹਨ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਡਰ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਗ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ PF ਯੋਗਦਾਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ PF ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ PF ਦੀ ਗਣਨਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ PF ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਮਾਸਿਕ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਣਿਤ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹60,000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ, ਮੂਲ + DA = ₹20,000 ਅਤੇ ਭੱਤੇ ₹40,000। ਇਸ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ PF ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ₹5,000 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ।
- ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ (ਕੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ)
- ਮਾਲਕ: ₹1,800
- ਕਰਮਚਾਰੀ: ₹1,800
- ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਤਨਖਾਹ: ₹56,400
ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੱਤੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੱਤਾ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਐਫ ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ₹15,000 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
"ਉਦੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੀ।"
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।