ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ,ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 31 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ
Published : December 27, 2025 at 8:51 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (NCH) ਨੇ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੇ 67,265 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹45 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ।
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਰਿਫੰਡ ਲਗਭਗ ₹32 ਕਰੋੜ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ₹35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ।
ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਪਿਕਅੱਪ ਕਈ ਵਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ 1915 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
17 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ
ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 17 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1915, ਵਟਸਐਪ, ਐਸਐਮਐਸ, ਈਮੇਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ NCH ਵਿੱਚ 'ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਪਾਰਟਨਰ' ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।