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ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਡੌਣਾ ਐਕਸਪੋ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ 17ਵੇਂ ਟੌਏ ਬਿਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੀ2ਬੀ ਐਕਸਪੋ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਾਸ! ਪੜ੍ਹੋ ਅੰਕਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

TOY BIZ INTERNATIONAL B2B EXPO 2026
ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਡੌਣਾ ਐਕਸਪੋ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 5, 2026 at 6:01 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ 17ਵਾਂ ਟੌਏ ਬਿਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੀ2ਬੀ ਐਕਸਪੋ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਐਕਸਪੋ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡੌਣੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਨਿਰਯਾਤਕ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ STEM ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੇਡ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

TOY BIZ INTERNATIONAL B2B EXPO 2026
ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖਿਡੌਣਾ ਐਕਸਪੋ (ETV Bharat)

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ BIS ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

"ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਗੇ"

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

TOY BIZ INTERNATIONAL B2B EXPO 2026
ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖਿਡੌਣਾ ਐਕਸਪੋ (ETV Bharat)

ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡੌਣਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 2,100 ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਗਲੋਬਲ ਖਿਡੌਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਟਿਕਾਊ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2032 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡੌਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ 5% ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 25 ਗੁਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ

ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 20% ਸੀ। ਅੱਜ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

TOY BIZ INTERNATIONAL B2B EXPO 2026
ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖਿਡੌਣਾ ਐਕਸਪੋ (ETV Bharat)

ਭਾਰਤੀ ਖਿਡੌਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ

ਚੀਨ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। "ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ," ਚਾਈਨਾ ਟੌਏ ਐਂਡ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੇਅ ਲਿਆਂਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੌਏ ਬਿਜ਼ ਐਕਸਪੋ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ।

ਲਿਆਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡੌਣਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡੌਣਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡ-ਆਨ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।

ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ BIS ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡੌਣੇ (ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਆਰਡਰ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 25 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BIS ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ISI ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

TOY BIZ INTERNATIONAL B2B EXPO 2026
ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਡੌਣਾ ਐਕਸਪੋ (ETV Bharat)

ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ

ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਿਡਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡੌਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ BIS ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ BIS ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੂਡ-ਗ੍ਰੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੂਡ-ਗ੍ਰੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀਸਾ, ਬੀਪੀਏ ਅਤੇ ਥੈਲੇਟ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਡੌਣੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਖਿਡੌਣੇ

ਪਲੇ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਿਡੌਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਣਮਾਲਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਕ੍ਰੀਨ-ਮੁਕਤ ਫੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ

ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਗੌਤਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ, ਛੋਟੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ'।

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