ETV Bharat / business

ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ! ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ 2.4 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ

2025 ਵਿੱਚ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

The jute industry is in crisis
ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : December 30, 2025 at 10:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕੋਲਕਾਤਾ: 2025 ਵਿੱਚ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀ ਘਾਟ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 2.4 ਲੱਖ ਸਿੱਧੇ ਮਿੱਲ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਜੂਟ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੌਰਾਨ ਜੂਟ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਿਰਫ 5.56 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 6.60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 6.00 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਆਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ।

ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਜੂਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਜੂਟ (TD-3) ਲਈ MSP 5,650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ MSP ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਜੂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਜੇਸੀਆਈ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਸਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਟਕਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ।

ਅਨਾਜ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ

ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ HDPE ਅਤੇ PP ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। 2025-26 ਦੇ ਖਰੀਫ ਅਤੇ 2026-27 ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਗੱਠਾਂ ਜੂਟ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ 7.8 ਮਿਲੀਅਨ ਗੱਠਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬਕਾਇਆ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 2.4 ਲੱਖ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

18 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਜੂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਦਮਿਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੱਚੇ ਜੂਟ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਆਈਜੇਐਮਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਕਜਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਨੀਤੀਗਤ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਜੂਟ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ₹11,500 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

2025 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਜੂਟ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ-ਹਾੜੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

JUTE INDUSTRY
JUTE INDUSTRY CRISIS
ਜੂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ
RAW JUTE PRICE CRISIS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.