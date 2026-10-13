ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਚਮਕਿਆ ਭਾਰਤ, IMF ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ 7% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ
ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।
Published : October 13, 2026 at 11:57 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। IMF ਨੇ 2026 ਲਈ ਆਪਣੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ "ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ" ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, IMF ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2026 ਵਿੱਚ 7.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 7.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ
2026 ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲੋਂ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2027 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, IMF ਨੇ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2027 ਲਈ 7.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਿਉਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
IMF ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੁਝ ਅਸਥਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ-ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2026 ਵਿੱਚ 5.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 2.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2027 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਘਟ ਕੇ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ 2026 ਵਿੱਚ GDP ਦਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਘਾਟਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਰਕੋਸਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਚੀਨ: ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2025 ਵਿੱਚ 5.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 4.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ: 2026 ਅਤੇ 2027 ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ: 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਉਭਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2026 ਵਿੱਚ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ: ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2026 ਵਿੱਚ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, 2027 ਵਿੱਚ 7.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 2026 ਵਿੱਚ $95.74 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ $87.39 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ $67.74 ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 4.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। IMF ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਿਲਵਾਨਾ ਟੇਨਰੇਰੋ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲਚਕਤਾ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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