ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰ ਕੱਲ੍ਹ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਕਰੀਦ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ
By ETV Bharat Business Team

Published : May 28, 2026 at 1:35 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਈਦ-ਉਲ-ਜ਼ੁਹਾ (ਬਕਰੀਦ) ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕੁਇਟੀ ਨਕਦ ਬਜ਼ਾਰ, ਇਕੁਇਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਉਧਾਰ (SLB), ਮੁਦਰਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਇਹ ਨੌਵੀਂ ਛੁੱਟੀ

ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ 16 ਸੰਸਥਾਗਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਵਪਾਰਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਛੁੱਟੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ

ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (MCX) ਅੱਜ ਅੰਸ਼ਕ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ (ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ (NCDEX) ਨੇ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਰ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ, ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ BSE ਦਾ 30-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਂਸੈਕਸ 100 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 75,867.80 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ NSE ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, 6.55 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 23,907.15 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।

