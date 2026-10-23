ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਚ 400 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ, ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜੀਓ ਆਈਪੀਓ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਕਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।
Published : October 23, 2026 at 11:09 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 400 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 73,665.64 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 22,742.20 'ਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।
ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਫਟੀ ਆਈਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਲਗਭਗ 3% ਵਧਿਆ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਧਾਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 1% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਕੀ ਹੈ?
ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ $114 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 94.70 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ 4.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FII) ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਓਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ!
ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੈਲੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ Jio Platforms IPO ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ₹3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਨਕਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 3,459 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ 2,891 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।