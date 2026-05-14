ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
Published : May 14, 2026 at 3:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਖੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖੰਡ (ਕੱਚੀ ਖੰਡ, ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ, ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ) ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 'ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ' ਤੋਂ 'ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ' ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ CXL ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਕੋਟਾ (TRQ) ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੰਡ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ DGFT ਆਦੇਸ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2025-26 ਖੰਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ (ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਲਈ, ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ 500,000 ਟਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 87,587 ਟਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 2025-26 ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 750,000-800,000 ਟਨ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ISMA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 2025-26 ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ 7.32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 27.52 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ISMA ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2025-26 ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 29.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 26.12 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।