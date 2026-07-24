ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ: ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇ ਇਹ 10 ਛੋਟੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਤਨਮ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਹਬ।
Published : July 24, 2026 at 7:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰ, ਜਾਂ ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਿੰਕਡਇਨ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਰਿਪੋਰਟ, "ਸਿਟੀਜ਼ ਆਨ ਦ ਰਾਈਜ਼ 2026" ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਆਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:-
1. ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) - ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇੱਥੇ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ AI ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ₹1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਸਿਸ, ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਐਕਸੈਂਚਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 17.1% ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਹਨ, ਅਤੇ 5.2% ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
2. ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੰਜਾਬ) – ਕੱਪੜਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ "ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੈਰੀਅਟ ਅਤੇ ਆਈਐਚਸੀਐਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਟਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ 23% ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਹਨ ਅਤੇ 16.5% ਕੋਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
3. ਸੂਰਤ (ਗੁਜਰਾਤ) – ਡਾਇਮੰਡ ਸਿਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਮਕ
ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਹੀਰਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਯਾਤ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਰਿਮੋਟ ਵਰਕ ਵਿਕਲਪ 14.1% ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਰਕ 10.2% 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
4. ਵਡੋਦਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ) - ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੋਣ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਵਡੋਦਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਦਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਮਾਰਟਸਪੇਸ ਵਰਗੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਮ ਸਿਰਫ 3.4% ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੰਮ 10.1% 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।
5. ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) – ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਹੋਮਸਟੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 26.2% 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ (6 ਤੋਂ 10 ਰੈਂਕ)
6. ਰਾਜਕੋਟ (ਗੁਜਰਾਤ)
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ, ਨਯਾਰਾ ਐਨਰਜੀ, ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਹਨ।
7. ਜਬਲਪੁਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
ਐਚਡੀਐਫਸੀ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
8. ਰਾਂਚੀ (ਝਾਰਖੰਡ)
ਜਿੰਦਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 32.9% ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
9. ਰਾਏਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ)
ਰਾਏਪੁਰ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਏਆਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
10. ਵਿਜੇਵਾੜਾ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
ਅਮਰਾਵਤੀ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 91 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23.7% ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਲਿੰਕਡਇਨ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਅਤੇ ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਦੂਜਾ, ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।