ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ 'ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ 2.0' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
Published : August 31, 2026 at 3:51 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ "ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ 2.0" ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੂਰਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਨਤ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਚਿੱਪ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂੰਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬ (ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ), ਚਿੱਪ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ (ATMP/OSAT) ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
'ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ' ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲਾ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ (IP) ਕੋਰਸਾਂ, ਚਿਪਸ, ਸਿਸਟਮ-ਆਨ-ਚਿੱਪ (SoCs), ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੰਪਿਊਟ, ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ IP ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਲਾਕ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟ, ਮੈਮੋਰੀ, RF, ਪਾਵਰ, ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ IP ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਚਿੱਪ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ।