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ਸਰਕਾਰ ਛਾਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 200 ਕਰੋੜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ ! ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਤਹਿਤ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ।

POLYMER BANKNOTES RS 10 20
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 11, 2026 at 7:16 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਅਰਬ (200 ਕਰੋੜ) ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਅਰਬ ₹10 ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ 1 ਅਰਬ ₹20 ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਗਜ਼ੀ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ

ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਂਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਨੋਟ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ?

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ 2028 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 28) ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ

ਲੰਬੀ ਉਮਰ: ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ: ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੁਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਲੀਮਾਰ ਨੋਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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