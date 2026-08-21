ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ! ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਛੀ
ਸੋਲਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
Published : August 21, 2026 at 6:17 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ "ਹਰੀ ਦੁਬਿਧਾ" ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜੁਬਾਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਇਸ ਖੋਜ ਨੇ 2014 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਦੇ 2,344 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਬਚ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਹਾਲਾਤ
ਚੀਨ ਨੇ 2060 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2024 ਤੱਕ, ਚੀਨ ਦਾ ਸੂਰਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 4,520 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਰਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਚੰਗੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਹੁਇਮਿੰਗ ਝਾਂਗ (ਨਾਨਜਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੌਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਸਲ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਸਦੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਹੱਲ?
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
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