ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਾਂਝੇਦੀਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ' ਸੰਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ: ਰਾਜਦੂਤ

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹਰਵੇ ਡੇਲਫਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹਰਵੇ ਡੇਲਫਿਨ (X/@EUAmbIndia)
By ETV Bharat Business Team

Published : May 10, 2026 at 4:00 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹਰਵੇ ਡੇਲਫਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਸੀਮ, ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡੇਲਫਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ "ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ, ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਡੇਲਫਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਸੀਮ, ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਯੂਰਪ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਲਫਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡਾ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ।" ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ FTA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 6,000 ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ $136 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਲਫਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ' ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।"

