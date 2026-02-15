ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼

ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਅਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CNH ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
Published : February 15, 2026 at 3:36 PM IST
ਪੁਣੇ: ਇਤਾਲਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ CNH ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
'ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ'
"ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ" ਅਤੇ "ਕੇਸ ਆਈਐਚ" ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2025 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। "ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਨਐਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਣੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੰਪੈਕਟ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਰਹੇਗਾ ।
'ਇੰਡੀਆ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤੀ'
ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਹ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ CNH ਦੀ "ਇੰਡੀਆ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ" ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
'ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ'
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹1,800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ (ਟਰੈਕਟਰ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਆਦਿ) ਅਤੇ ₹300 ਕਰੋੜ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 60,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 120,000 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ'
ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ 2028 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 48,000 ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚੇ, ਜੋ ਕਿ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। CNH ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 100,000 ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 11,000 ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।