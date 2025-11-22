ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ 29 ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
November 22, 2025
ਸੰਤੂ ਦਾਸ:
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ 29 ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਹਨ: ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਡ 2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ 2020, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020 ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ 2020 ਹਨ।
'ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ'
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ (1930-1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ) ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਖੰਡਿਤ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
"ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਰਤ-ਮੁਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।,"-ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ,ਪੀਐੱਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਨਿਰਧਾਰਤ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਯੋਗਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਕੇਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।
- ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
- ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਸਥਿਰ-ਮਿਆਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (FTE) ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਲਕ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ
ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਗਿਗ ਵਰਕ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕ, ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 1-2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ/ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕਡ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ (UAN) ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟੇਬਲ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।
ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਰਕਰ
ਸਾਰੇ MSME ਕਾਮੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਆਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਦੁੱਗਣੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਤਨਖਾਹ, ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਜਰਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਰ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਡੀਓਵਿਜ਼ੁਅਲ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਡਬਿੰਗ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੰਟਮੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਮ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੋਡ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, 40 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ, ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਧਾਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।"