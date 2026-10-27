ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : October 27, 2026 at 8:41 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। GST ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (CBIC) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, GST ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ "ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ GST ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
GST ਬੋਰਡ (CBIC) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (CGST) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74(1) ਜਾਂ ਧਾਰਾ 74A(5)(ii) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਰਕੂਲਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 57ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ "ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ" (SCN) ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?
ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਉਪਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ।