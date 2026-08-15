ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਣ-ਐਲਾਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਣ-ਐਲਾਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ FAST-DS ਸਕੀਮ 2026 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
Published : August 15, 2026 at 3:32 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਨੇ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ, 2026' (FAST-DS) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 16 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ)
ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ (100%) ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ (NRI ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ)
ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NRI ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ 3), ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) (ਸ਼੍ਰੇਣੀ 4) ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ FA ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਫਲੈਟ ਫੀਸ (ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਫਾਰਮ 1 ਔਨਲਾਈਨ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਰਡਰ (ਫਾਰਮ 2) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1% ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।