ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣੇਗਾ ਭਾਰਤ

ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਕੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕਾਚ ਬਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ।

SCOTCH WHISKY MARKET
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣੇਗਾ ਭਾਰਤ (IANS)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਕੈਂਟ ਸੀਐਮਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਲੋਬਲ ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ​​ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਕੈਂਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਮਾਲਟ ਵਿਸਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਵੱਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ'

ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਗਲ ਮਾਲਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਲਟ ਵਿਸਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਗਲ ਮਾਲਟ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

'ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ'

ਸੀਈਓ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਕੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕਾਚ ਲਈ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ, 180 ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ।

ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਕ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਾਚ ਆਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਰਕ ਕੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਸਕਾਚ ਅਤੇ ਵਿਸਕੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ' ਹੈ।

ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
SCOTCH WHISKY
ਵੱਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਕੈਂਟ
SCOTCH WHISKY MARKET

