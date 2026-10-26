ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਟੇਟਸ?

ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਟੇਟਸ?
Jio ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ IPO ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : October 26, 2026 at 3:15 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Jio ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ IPO ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, Jio IPO ਦਾ GMP 247 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। 1119 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟਾਕ ਦੇ 1366 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 22 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
NSE 'ਤੇ Jio IPO ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ?
- NSE ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਪੇਜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- 'Equity and SME IPO bids' ਚੁਣੋ।
- Select Symbol ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੁਣੋ।
- ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- ਸਬਮਿਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
BSE 'ਤੇ ਜੀਓ IPO ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ?
- BSE ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- Issue Type ਦੇ ਤਹਿਤ Equity ਚੁਣੋ।
- Issue Name ਚੁਣੋ।
- ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪੈਨ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- ਸਬਮਿਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਜੀਓ IPO ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
Kfin Technologies 'ਤੇ Jio IPO ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ?
- Kfin Technologies ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ IPO ਚੁਣੋ।
- PAN, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- ਸਰਚ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ Jio IPO ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
Jio IPO ਦੇ ਵੇਰਵੇ
Jio Platform ਦਾ IPO, ਜੋ 30,187.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੁੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। Jio IPO ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ NSE ਅਤੇ BSE 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ੂ 27.00 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 30,187.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
Jio ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ IPO ਦਾ ਆਖਰੀ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ 1,119 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਲਾਈ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਟ ਸਾਈਜ਼ 12 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 13,428 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ IPO ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ Equity ਬਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22.19 ਗੁਣਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਐਂਕਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ 7.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਗਭਗ 10.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਐਂਕਰ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਸ IPO ਵਿੱਚ 4.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 25,867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ।
Jio IPO ਨੂੰ QIB ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70.55 ਗੁਣਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੈਅ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ 14 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.72 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ।
JIO IPO ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪੈਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਇਸ ਆਫਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
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