ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਈ ਟੇਸਲਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਹਨ ਵੇਚ ਕੇ, ਟੇਸਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 12 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ₹247.31 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ₹5.16 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
Published : October 26, 2026 at 5:49 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਸਲਾ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (FY26) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਟੇਸਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਲਗਭਗ 12 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ₹247.31 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY25) ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ ₹20.83 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ) ਸੀ।
ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ₹55.49 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $5.549 ਮਿਲੀਅਨ) ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ₹5.16 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $5.16 ਬਿਲੀਅਨ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
87% ਮਾਲੀਆ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ, ₹247.31 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ, ₹214.69 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 87% ਕਾਰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੇ ₹32.40 ਕਰੋੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 346 ਟੇਸਲਾ ਕਾਰਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 650 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ 49 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਔਸਤਨ 108 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਮਸਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹86 ਕਰੋੜ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ ₹625.4 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ₹11.6 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟੇਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।