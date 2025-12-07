ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਮਿਟ ਦਸੰਬਰ ਇਸ ਦਿਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਸੰਮੇਲਨ 8-9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 42 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
Published : December 7, 2025 at 9:45 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਫਿਊਚਰ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ, ਟਰੰਪ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਰਿਕ ਸਵਿਡਰ, ਅਤੇ ਬਾਇਓਕੋਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਿਰਨ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ-ਸ਼ਾਅ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
27 ਪੈਨਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ 2047 ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 27 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ "ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ 2047 ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼" ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ 2034 ਤੱਕ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
42 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 42 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 2,500+ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਹਤ, ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਟੀ-ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰ ਊਰਜਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਆਈਟੀ-ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮਤਾ, ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ।
'WHO, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ADB ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ'
WHO, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ, UNICEF, TERI, ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਇੰਡੀਆ, ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, IIT ਹੈਦਰਾਬਾਦ, NASSCOM, DRDO, Skyroot, Dhruv Space, Amul, Laurus Labs ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਖੇਡ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ "ਓਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਕੁਐਸਟ" ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ, ਅਨਿਲ ਕੁੰਬਲੇ, ਪੁਲੇਲਾ ਗੋਪੀਚੰਦ, ਗਗਨ ਨਾਰੰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਲਾ ਗੁੱਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ, ਐਸਐਸ ਰਾਜਾਮੌਲੀ, ਰਿਤੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਸੁਕੁਮਾਰ, ਗੁਨੀਤ ਮੋਂਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਪਮਾ ਚੋਪੜਾ "ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਸੈਂਚੁਰੀ—ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
'ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੱਟੀ ਵਿਕਰਮਾਰਕਾ ਮੱਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਲੋਗੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।