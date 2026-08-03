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E20 Fuel Policy: ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ, ਤੇਲ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ।

E20 Fuel Policy
ਤੇਲ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 3, 2026 at 3:37 PM IST

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ਸੰਤੂ ਦਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ E20 ਤੇਲ ਨੀਤੀ (20% ਈਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, 'ਟੀਮ ਭਾਰਤ' ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ:

E10 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਹਨ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (E10 ਬਾਲਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ E10 ਬਾਲਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ (E0) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ

ਬਿਨਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ (E0) ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ₹165 ਤੋਂ ₹170 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ₹90 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

E20 ਬਾਲਣ 'ਤੇ 20% ਛੋਟ

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ E20 ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ (E0) ਤੋਂ 20% ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇਗੀ।

2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੱਲ

2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ₹15 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ - ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ

ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ E20 ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਲਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ E20 ਬਾਲਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਟੀਮ ਭਾਰਤ' ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

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