ETV Bharat / business

TCS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅੱਪਡੇਟ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ?

TCS CEO ਵੱਲੋਂ ਨਾਸਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ।ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡੇਲੋਇਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਲੀਗਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

TCS Nashik Update
TCS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅੱਪਡੇਟ... (IANS)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : April 18, 2026 at 10:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਾਸਿਕ/ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TCS) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੇ. ਕ੍ਰਿਤੀਵਾਸਨ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (POSH) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਟੀਸੀਐਸ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤੀਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਕੇਕੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ" ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਓਓ ਆਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਟੀਸੀਐਸ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਲੋਇਟ (Deloitte) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਟ੍ਰਾਈਲੀਗਲ (Trilegal), ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਦਾ ਖਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਸੀਈਓ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਦਾ ਖਾਨ ਇੱਕ 'ਐਚਆਰ ਮੈਨੇਜਰ' ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤੀਵਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਨਿਦਾ ਖਾਨ ਟੀਸੀਐਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 'ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਸੋਸੀਏਟ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਟੀਸੀਐਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਈਓ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ, 'ਟੀਸੀਐਸ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਸਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?

ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਮਾਰਚ, 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ?

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੀਸੀਐਸ ਨਾਸਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGGED:

TCS NASHIK UPDATE
ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼
TCS NASHIK POSH CASE UPDATES
TCS ਮਾਮਲਾ
TCS NASHIK LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.