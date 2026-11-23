ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਸ਼ੇਅਰ 7.54% ਟੁੱਟਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ - BUY, Sell or Hold?
Tata Steel Share Price: ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਲ ਅਪੋਲੋ ਦੀ ਡੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
Published : November 23, 2026 at 12:50 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਏਪੀਐਲ ਅਪੋਲੋ ਟਿਊਬਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਏਪੀਐਲ ਅਪੋਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ 26.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 21, 00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ 15, 510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਲ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਏਪੀਐਲ ਅਪੋਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਸਜੀ ਟੇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਜਡ (SG Spectra) ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਏਪੀਐਲ ਅਪੋਲੋ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ 26 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ 2, 301.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਓਪਨ ਆੱਫਰ ਵੀ ਲਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 16, 756 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ 13.40 ਰੁਪਏ, ਮਤਲਬ 7.54 ਫੀਸਦੀ ਟੁੱਟ ਕੇ 164.35 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ 174.80 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 175. 95 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਈ ਅਤੇ 164.30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕਲੋਜ 177. 765 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ 52 - ਵੀਕ ਹਾਈ 224. 40 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੋ 160 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤਕ 36.84 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ (23 ਨਵੰਬਰ 2026, ਸਵੇਰੇ 10.55 ਵਜੇ ਤਕ) 2, 05, 352.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਬਿਜਨਸ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਸ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਕਲਰਸ ਦੇ ਬਿਜਨਸ ਨੂੰ APL Apollo ਨੂੰ ਵੇਚੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਇਕਾਈ 'ਏਪੀਐਲ ਅਪੋਲੋ ਟਿਊਬਸ' (APL Apollo Tubes) 2035 ਤੱਕ 15.5 MTPA (ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 MTPA ਸਟੀਲ ਟਿਊਬਾਂ ਅਤੇ 6.5 MTPA ਰੰਗ-ਲੇਪਿਤ (color-coated) ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਏਪੀਐਲ ਅਪੋਲੋ ਟਿਊਬਸ' ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਦੋਵਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਵੱਧਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ
ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ CEO ਅਤੇ MD ਟੀ ਵੀ ਨਰੇਂਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ APL Apollo ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ. ਮਜ਼ਬੂਤ ਗ੍ਰੋਥ ਟ੍ਰੈਜੇਕਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੈਪੇਕਸ - ਅੋਪੋਕਸ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਧਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ।"
ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਸਟੀਲ ਟਿਊਬਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰ ਕੋਟੇਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਹਕ ਕੇਂਦਰਿਤਤਾ, ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।"
ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ
ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਐਫਓ ਕੌਸ਼ਿਕ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਅਜੈਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਨ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਹੌਟ-ਰੋਲਡ, ਪਿਕਲਡ ਅਤੇ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਪਰ ਏਪੀਐਲ ਅਪੋਲੋ ਟਿਊਬ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਰਿਪੋਰਟ - ਖਰੀਦੋ ਜਾਂ ਵੇਚੋ?
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ ਐਮਕੇ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ 'ਤੇ 'ਖਰੀਦੋ' ਰੇਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਟੀਚਾ ਕੀਮਤ 210 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆਪਣੇ 'ਟਿਊਬਸ' ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ 'ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਕਲਰਜ਼' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਏਪੀਐਲ ਅਪੋਲੋ ਟਿਊਬਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 280 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ
ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 117 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ 163 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਲਰਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਐਮਕੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਕਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਸਥਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 11% ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ 161 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਦੇ EBITDA ਦੇ ਲਗਭਗ 80% ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ "ਰਣਨੀਤਕ ਰੀਸੈਟ" ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਆਚੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ APL ਅਪੋਲੋ ਟਿਊਬਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਸਿਟੀ' (Citi) ਨੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ 'ਤੇ 'ਵੇਚਣ' (sell) ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਮੁੱਲ (target price) 175 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸਿਟੀ' ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 'ਟਿਊਬਸ' (Tubes) ਅਤੇ 'ਕਲਰਸ' (Colors) ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 (FY27) ਲਈ EV/EBITDA ਮਲਟੀਪਲ 25x ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 'ਏਪੀਐਲ ਅਪੋਲੋ ਟਿਊਬਸ' (APL Apollo Tubes) ਦੇ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 280 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਨੈੱਟ ਡੈਬਟ-ਟੂ-EBITDA' (net debt-to-EBITDA) ਅਨੁਪਾਤ 2.4x ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.7x 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ (capex) ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ EBITDA 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਲਗਭਗ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 'ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ' (downstream) ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਮੁੱਲ ਮਾਰਚ 2028 ਲਈ 6.5x EV/EBITDA ਮਲਟੀਪਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ETV Bharat ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।)
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