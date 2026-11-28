ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕੈਵੀਏਟ, ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਹਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦਾ ਪੱਖ
ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
Published : November 28, 2026 at 2:31 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰ ਦੋਰਾਬਜੀ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਆਰਡੀ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇਗੀ। ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕੈਵੀਏਟ ਨੇ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ?
ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਵੀਏਟ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਆਹੂਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਾਡੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।"
ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਸਰ ਦੋਰਾਬਜੀ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ (SDTT) ਅਤੇ RD ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ (RDTT) ਨੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਛੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 17 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਬੋਰਡ ਮਤਾ ਅਵੈਧ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AoA) ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 121 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
SDTT ਨੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਤੋਂ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ RDTT ਨੇ ₹15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ₹18% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 66% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਬੀਐਫਸੀ-ਉੱਪਰ ਲੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸੂਚੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੋਏਲ ਆਈਪੀਓ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੂਚੀਕਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰ ਦੋਰਾਬਜੀ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਦੀ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਨ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
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