ETV Bharat / business

ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ

ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2.5% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।

TATA MOTORS COMMERCIAL VEHICLES
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (ani)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : June 18, 2026 at 1:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਟਾਟਾ ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀ

ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਲਗਭਗ $180 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 8 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਉੱਨਤ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਇਸ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ₹403 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

TATA MOTORS NEWS TODAY
TATA MOTORS SHARE PRICE
TATA MOTORS PRICE HIKE
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
TATA MOTORS COMMERCIAL VEHICLES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.