ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ...

Tata Motors
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ (IANS)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 18, 2026 at 8:53 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ PM ਈ-ਡਰਾਈਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪਹਿਲੀ, ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ GST 2.0 ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਵੀ ਕੁੱਲ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਯਾਤਰੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 33-35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ FAME-2 ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PM e-Drive ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਆਮ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ PM e-Drive ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੋਝ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

