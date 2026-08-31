ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ 'ਜੈਵਲਿਨ' ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜੈਵਲਿਨ ਐਂਟੀ-ਟੈਂਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ।
Published : August 31, 2026 at 2:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (TASL) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਜੈਵਲਿਨ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ (JJV) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੈਵਲਿਨ ਆਲ ਅੱਪ ਰਾਊਂਡ (AUR) ਐਂਟੀ-ਟੈਂਕ ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੈਵਲਿਨ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੇਥਿਓਨ ਅਤੇ ਲੌਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਟਾਟਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਬਣਿਆ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟਨਰ
ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਾਟਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਫਾਈਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ (FA&I) ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?
ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਾਬਾਮਾ ਵਿੱਚ ਲਾਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ ਟ੍ਰੌਏ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ, "ਗਾਈਡੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਯੂਨਿਟ", ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ ਰੇਥਿਓਨ ਦੇ ਟਕਸਨ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਟਾ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਲਾਭ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਟਾਟਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਸੁਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਜੈਵਲਿਨ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਰਿਚ ਲਿਸੀਅਨ ਅਤੇ ਜੇਨਾ ਹੰਟ ਫਰੇਜ਼ੀਅਰ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਜੈਵਲਿਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਜੈਵਲਿਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ
ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਲਿਨ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਨੇ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਵਲਿਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕਮਾਂਡ ਲਾਂਚ ਯੂਨਿਟਾਂ (CLUs) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
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