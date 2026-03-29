ਕੈਰੇਟਲੇਨ 2026-27 ਵਿੱਚ 40 ਨਵੇਂ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ

ਕੈਰੇਟਲੇਨ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 396 ਸਟੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਈਟਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।

CARATLANE PLANS NEW STORES
ਕੈਰੇਟਲੇਨ (IANS)
By ETV Bharat Business Team

Published : March 29, 2026 at 4:07 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ-ਸਮਰਥਿਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੈਰੇਟਲੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 40 ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ

ਕੈਰੇਟਲੇਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੌਮੇਨ ਭੌਮਿਕ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 369 ਸਟੋਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2026-27) ਲਗਭਗ 40 ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 369 ਸੰਚਾਲਨ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਉੱਤਰ, ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ

ਭੌਮਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ, ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਟੋਰ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ।"

ਭੌਮਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ₹3,983 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

CARATLANE PLANS
ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੈਰੇਟਲੇਨ
ਕੈਰੇਟਲੇਨ 2026 27
CARATLANE PLANS NEW STORES
CARATLANE PLANS NEW STORES

