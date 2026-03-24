ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, Swiggy ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸਾਂ

ਸਵਿਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ 17% ਵਧਾ ਕੇ ₹17.58 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

By ETV Bharat Business Team

Published : March 24, 2026 at 6:02 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਔਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਵਿਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਵਿਗੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

17% ਫੀਸ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Swiggy ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਹੁਣ ₹14.99 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹17.58 ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡਰ (GST ਸਮੇਤ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡਰ ਲਗਭਗ ₹2.59 ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਪ 'ਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਵੇਰਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ "ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ" ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।

ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਿਗੀ

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਗੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫੀਸ ₹17.58 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GST ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੀਸ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ ₹2 ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ ?

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਲਪੀਜੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਈਟਰਨਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਿਗੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ₹273.40 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਿਗੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਜਨ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ "ਮੇਂਟੇਨੇਂਸ ਫੀਸ" ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਜਿਕਪਿਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

