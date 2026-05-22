ਸਵਿਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 'ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕੀ' ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਰੱਦ
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਵਿਗੀ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ' ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
Published : May 22, 2026 at 3:13 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿੱਗਜ ਸਵਿਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AoA) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (FEMA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੰਪਨੀ (IOCC) ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ।
'ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੱਦ'
ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਿਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 72.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਪਨੀ 2.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਅਤੇ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸੇ ਡਾਕ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਰੇਨਨ ਡੀ ਕਾਸਤਰੋ ਅਲਵੇਸ ਪਿੰਟੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ 98.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਵਿਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ?
ਸਵਿਗੀ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ FEMA ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ "ਭਾਰਤੀ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਤੀਜੇ (FY26)
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (FY26) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਹੇ ਹਨ:
ਸਲਾਨਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਸਵਿਗੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਵਧ ਕੇ ₹4,154 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY25) ਵਿੱਚ ₹3,117 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਤਿਮਾਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q4) ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹1,081 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ₹800 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 45% ਦਾ ਵਾਧਾ: ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 45% ਵੱਧ ਕੇ ₹6,383 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹4,410 ਕਰੋੜ ਸੀ।