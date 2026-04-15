Gig Hiring Report: ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, AI ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ 'ਗਿਗ' ਭਰਤੀ
2027 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Published : April 15, 2026 at 2:51 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਿਗ ਵਰਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੌਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਾਊਂਡਇਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਘੱਟ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਰਿਮੋਟ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਗਿਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਗਿਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 6.8 ਲੱਖ ਤੋਂ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 8.23 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਤੱਕ 10.2 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਆਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਗਿਗ ਵਰਕਿੰਗ ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਊਂਡਿਟ ਵਿਖੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਪੀ ਅਨੁਪਮਾ ਭੀਮਰਾਜਕਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਗਿਗ ਹਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗਿਗ ਹਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 30.7% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ 38.8% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕੇਂਦਰ: ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਵਡੋਦਰਾ, ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਜੈਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਚਨਾਤਮਕ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਿਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਜੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।