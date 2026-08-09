Explainer: 'ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ', ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਚ ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

Explainer: 'ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ', ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਚ ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 30.48 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 16.54 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : August 9, 2026 at 5:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਬੀਮੇ (Third Party Vehicle Insurance) ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (IRDA) ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ" ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 16.54 ਕਰੋੜ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਵਾਜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ANPR ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਪਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ?
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30.48 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ - ਜਾਂ 16.54 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ - ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਆਰਡੀਏ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਵੇਂ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 146 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ "ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ" ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਮਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹7.5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹15 ਲੱਖ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਬੀਮੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਮਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ 'ਨੋ ਬੀਮਾ-ਨੋ ਤੇਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ANPR ਕੈਮਰੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕੈਮਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ (PUC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੀਮਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ
ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 'ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ' ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ANPR ਕੈਮਰੇ ?
ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR) ਕੈਮਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਕਰਾਸ-ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਵਾਹਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਈ-ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ANPR ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 196 ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਜਾ
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 (2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਦੀ ਧਾਰਾ 146 ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 196 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ?
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 196 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਤ 'ਤੇ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ₹2,000 ਦਾ ਨਕਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਦੋਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹4,000 ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ:
ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 'mParivahan' ਐਪ ਜਾਂ 'vahan.parivahan.gov.in' ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ
ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਵੇਰਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਵਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: