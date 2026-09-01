ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ; ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ
ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵੇਗੀ।
Published : September 1, 2026 at 1:11 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ, ਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਡੀਕੇਡ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ (MFN) ਕੀਮਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿਯਮ: ਇਹ MFN ਕੀਮਤ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ (ਟੈਰਿਫ) ਰਾਹਤ: ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 232 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਾਕਪਾਈਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ: ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਅਮਰੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 71.4 ਟਨ ਕਲਿੰਡਾਮਾਈਸਿਨ ਅਤੇ 6.75 ਟਨ ਡੌਕਸੀਸਾਈਕਲੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਮਰੀਕਾ ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਅਮਰੀਕੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ $11.75 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਐਸਈ 'ਤੇ ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 0.60% ਘੱਟ ਕੇ 1,944.25 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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