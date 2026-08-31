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ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੰਡ 30% ਸਸਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ₹64 ਕੀਮਤ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ, ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।

EX MILL SUGAR RATES
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (ians)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 31, 2026 at 5:19 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋਕ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ, 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮਿੱਲ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਤੁਰੰਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਔਸਤਨ ₹64.23 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋਕ ਰੇਟ ₹59.72 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਹਨ।

ਮਹਿੰਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ: ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਥੋਕ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖੰਡ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ 10 ਤੋਂ 15 ਥੈਲੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਾਰ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਸਟਾਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਲ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ₹2 ਤੋਂ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ₹7 ਤੋਂ ₹8 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ₹54 ਤੋਂ ₹55 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ (ਜਮਾਖ਼ਾਨਾ) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ:

ਨਿਰਯਾਤ ਖੰਡ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸੀ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300,000 ਤੋਂ 350,000 ਟਨ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।

ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨਿਰਮਾਤਾ) 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਸਾਲ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 34.3 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30.6 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 28-28.5 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

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