ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਦਾ ਰੇਟ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰੇਟ।

GOLD AND SILVER PRICE
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (getty image)
Published : December 4, 2025 at 2:33 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 99 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 98.85 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਾਲਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

MCX 'ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਫਰਵਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨਾ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ 0.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,30,288 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ 0.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,82,200 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ RBI ਦੇ MPC 'ਤੇ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। MPC ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ EMIs ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈੱਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰਿੱਗਰ

ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈੱਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (FOMC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, CME FedWatch ਟੂਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੈੱਡ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ24 ਕੈਰੇਟ (10 ਗ੍ਰਾਮ)22 ਕੈਰੇਟ (10 ਗ੍ਰਾਮ)18 ਕੈਰੇਟ (10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਚੇਨਈ₹1,31,130₹1,20,200₹1,00,250
ਮੁੰਬਈ₹1,30,360₹1,19,500₹97,780
ਦਿੱਲੀ₹1,30,510₹1,19,650₹97,930
ਕੋਲਕਾਤਾ₹1,30,360₹1,19,500₹97,780
ਬੰਗਲੁਰੂ₹1,30,360₹1,19,500₹97,780
ਹੈਦਰਾਬਾਦ₹1,30,360₹1,19,500₹97,780
ਕੇਰਲ₹1,30,360₹1,19,500₹97,780
ਪੁਣੇ₹1,30,360₹1,19,500₹97,780
ਵਡੋਦਰਾ₹1,30,410₹1,19,550₹97,830
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ₹1,30,410₹1,19,550₹97,830

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

