ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਰੇਟ
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ₹1,52,840 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2,34,860 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
Published : September 1, 2026 at 4:54 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਾਫਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਾਟ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,070 (1.34%) ਘਟ ਕੇ ₹1,52,840 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਕਿ ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸਪਾਟ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹4,940 (2.06%) ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹234,860 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ।
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਾਫਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, MCX 'ਤੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਖਪਤਕਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ BIS ਹਾਲਮਾਰਕ (HUID ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ) ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਿਮ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੇਸ ਮੈਟਲ ਕੀਮਤ, ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਅਤੇ 3% GST ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।