ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ! 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ (DoPPW) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : November 21, 2026 at 2:08 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPPW) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਹਿੰਮ 5.0 ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 15 ਮਿਲੀਅਨ, ਜਾਂ 65%, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ?
ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ 10 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ 'ਤੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 127 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਵੈਧਤਾ 3 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਹੈ।
ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਨਬੋਰਡ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਆਨਬੋਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਜ਼ਮਾਓ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ
1- ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਫੇਸ ਸਕੈਨ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰੋ
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਫੇਸ ਐਪ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲਾਈਵ ਆਧਾਰ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 5 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਕਸਰ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਕੈਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੇਸ ਸਕੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
- ਕਦਮ 1 - ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰਫੇਸਆਰਡੀ ਐਪ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਫੇਸ ਐਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
- ਕਦਮ 2 - ਫਿਰ, ਆਪਰੇਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ OTP ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
- ਕਦਮ 3 - ਫਿਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ, PPO ਨੰਬਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਕੈਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
- ਕਦਮ 4- ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇੱਕ PDF ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
2- IPPB ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਮੈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਚਿਹਰਾ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (IPPB) ਦੀ ਡੋਰਸਟੈਪ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪੋਸਟਮੈਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਇਨਫੋ ਐਪ, ਡਾਕਘਰ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ₹70 ਹੈ, ਪਰ ਇਹ EPS'95 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ EPFO ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ IPPB ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ SMS ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3- ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ PSB ਅਲਾਇੰਸ ਡੋਰਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਡੋਰਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪ, psballiance.com ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 9152220220 ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫੀਸ ₹75 + GST ਹੈ, ਕੁੱਲ ₹88.50। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਿੰਨ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਸਕੈਨ ਅਜ਼ਮਾਓ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਸਕੈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟਮੈਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਦਿਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਬਚਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ।