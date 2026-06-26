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ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ? Ola, Uber ਅਤੇ Rapido ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੇ OTP ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਥਿਰ ਪਿੰਨ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

RIDE HAILING APPS
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 26, 2026 at 10:47 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ Ola, Uber ਅਤੇ Rapido 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ OTP (ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਕੋਡ) ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪਿੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 2025-2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬੈਕਐਂਡ ਵਿੱਚ GPS ਮੈਚਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਫੋਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ 'ਫਿਕਸਡ ਪਿੰਨ' ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ?

ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ATM ਪਿੰਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਲੌਕ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਥਾਈ 4-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਟੋ ਜਾਂ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਫਿਕਸਡ ਪਿੰਨ ਦੱਸੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ OTP ਤੋਂ ਦੂਰ ਫਿਕਸਡ ਪਿੰਨ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਨ ਹਨ:

ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ: ਅਕਸਰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ SMS ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਿੰਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ OTP ਭੇਜਣ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ 'SMS API' ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਕਸਡ ਪਿੰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਗਤ ਲੱਗਭੱਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ Ola ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ OTP ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡੋ ਨੇ ਬਾਈਕ-ਟੈਕਸੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 'ਰੈਪਿਡ ਪਿੰਨ' (ਫਿਕਸਡ ਪਿੰਨ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰੈਪਿਡੋ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਬੇਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ (2025-2026) ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਓਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ OTP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜੋਖਮ

ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਛਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

OLA
ਡਾਇਨਾਮਿਕ OTP
ਰੈਪਿਡੋ
UBER ਇੰਡੀਆ
RIDE HAILING APPS

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