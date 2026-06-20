Strait Of Hormuz ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਲਰਟ ਉੱਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਨਾਲ 40 ਸੁਪਰਟੈਂਕਰ
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 40 ਸੁਪਰਟੈਂਕਰ ਸਟੈਂਡਬਾਏ 'ਤੇ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $75 ਤੱਕ ਡਿੱਗੀਆਂ।
Published : June 20, 2026 at 1:38 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 40 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੱਚੇ ਕੈਰੀਅਰ (VLCCs), ਜਾਂ ਸੁਪਰਟੈਂਕਰ, ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਲਗਭਗ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡੇਟਾ ਫਰਮ ਵੋਰਟੇਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ 40 ਸੁਪਰਟੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ
ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਸੁਪਰਟੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਟੈਂਕਰ ਸਿੱਧੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਹਾਜ਼-ਤੋਂ-ਜਹਾਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੱਬਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸੁਪਰਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ:
- 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ: ਖਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ $75 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।