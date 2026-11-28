100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਦੇ ਸਟਾਕ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸਟਾਕ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ...
Published : November 28, 2026 at 6:56 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗੇ ਸਟਾਕਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ 10 ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਜ਼ਲੋਨ ਐਨਰਜੀ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਚਾ ਕੀਮਤ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ 36 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 66% ਵੱਧ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਏਸ਼ੀਆ, ਇਨੌਕਸ ਵਿੰਡ, ਅਤੇ ਇਕੁਇਟਾਸ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 35% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ 10 ਸਟਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਟੀਚਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧਾ ਵੇਖੋ:
1- ਸੁਜ਼ਲੋਨ ਐਨਰਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ ਟੀਚਾ
ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਸੁਜ਼ਲੋਨ ਐਨਰਜੀ, ਇੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ, 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰੇਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ₹36 ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਕੀਮਤ ₹60 ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 66% ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਸਟਾਕ ਹੈ।
2- ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਏਸ਼ੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ ਟੀਚਾ
ਇਸ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ₹88 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੇ ₹125 ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 42% ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।
3- ਆਈਨੌਕਸ ਵਿੰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ ਟੀਚਾ
ਆਈਨੌਕਸ ਵਿੰਡ, ਇੱਕ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ, ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ₹53 ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੇ ₹74 ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 40% ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
4- ਇਕੁਇਟਾਸ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ ਟੀਚਾ
ਇਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ₹55 ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੀ ₹75 ਦੀ ਟੀਚਾ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 37% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
5- ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਗਾ ਮਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ ਟੀਚਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹96 ਹੈ। ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ₹125 ਦੀ ਟੀਚਾ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸਦਾ ਲਗਭਗ 30% ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।
6- IRB ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ ਟੀਚਾ
ਆਈਆਰਬੀ ਇਨਫਰਾ, ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੰਪਨੀ, ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ₹17 ਹੈ। ਇਸਦੀ ਟੀਚਾ ਕੀਮਤ ₹22 ਹੈ, ਭਾਵ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
7- NMDC ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ ਟੀਚਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਧਾਤੂ ਕੰਪਨੀ, NMDC ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ₹67 ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੇ ₹85 ਦੀ ਟੀਚਾ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 26% ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
8- ਨਿਵਾ ਬੂਪਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ ਟੀਚਾ
ਇਸ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ₹74 ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਕੀਮਤ ₹92 ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 24% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
9- ਸੈਜਿਲਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ ਟੀਚਾ
ਸੈਜਿਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਬੀਪੀਓ ਕੰਪਨੀ, ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹47 ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੇ ₹57 ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 22% ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
10- ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ ਟੀਚਾ
ਇਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ₹87 ਹੈ। ਇਸਦੀ ਟੀਚਾ ਕੀਮਤ ₹100 ਹੈ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ : ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।)
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